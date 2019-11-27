Суд обязал застройщика снести верхние этажи "дома-монстра" на Подоле

9-12 этажи признаны незаконной надстройкой.

Суд обязал застройщика снести верхние этажи "дома-монстра" на Подоле
Фото: надане Єгором Недашківським

Хозяйственный суд Киева 27 ноября обязал компанию-застройщика снести четыре верхних этажа "дома-монстра" на Подоле.

Об этом говорится на сайте суда.

Хозяйственный суд пришел к выводу, что ООО "Патели лизинг" ведет самовольное строительстве, так как надстройка в жилищно-офисном комплексе на улице Нижний Вал, 27-29 строится без исходных данных и разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм и других государственных стандартов.

В связи с этим ответчик за свой счет обязан снести надстройку выше восьмого надземного этажа.

Дело рассматривалось с декабря 2014 года.

Накануне решения Хозяйственного суда в Киевской горадминистрации провели пресс-конференцию, во время которой советник мэра Киева Максим Бахматов назвал этот дом "не только архитектурным безобразием, но и реально опасным зданием для тех, кто купил там квартиру", так как застройщик не учел степень огнестойкости.

Депутат Киевсовета Ольга Балицкая заявила о том, что зданием с надстройкой может рухнуть в метрополитен.

Напомним, в 2009 году в соответствии с положительным заключением ГП "Укргосэкспертиза" Департамент градостроительства и архитектуры согласовал проектную документацию для строительства 8-этажного объекта на ул. Нижний Вал, 27-29.

Застройщик вопреки этому построил 12 этажей, но здание запретили вводить в эксплуатацию.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
МЭРТ расследует схемы обхода санкций Украины производителями удобрений из РФ, - СМИМЭРТ расследует схемы обхода санкций Украины производителями удобрений из РФ, - СМИ
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа
"Издательство Старого Льва" продало права на публикации своих книг в РФ, назвав это культурной борьбой"Издательство Старого Льва" продало права на публикации своих книг в РФ, назвав это культурной борьбой
Долг "Манчестер Юнайтед" вырос до полумиллиарда долларовДолг "Манчестер Юнайтед" вырос до полумиллиарда долларов
Смолий рассказал послу США о попытках "бывших владельцев банков" подорвать сотрудничество с МВФСмолий рассказал послу США о попытках "бывших владельцев банков" подорвать сотрудничество с МВФ
Блок рекламы


Похожие новости
Окружной админсуд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимумОкружной админсуд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум
Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить Приватбанку 10,9 млн фунтов
Суд отменил предписание, которое останавливало работы застройщика Протасова ЯраСуд отменил предписание, которое останавливало работы застройщика Протасова Яра
Рада обязала ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппаратыРада обязала ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты
Депутаты обязали финучреждения указывать реальную стоимость продуктов и услугДепутаты обязали финучреждения указывать реальную стоимость продуктов и услуг
Суд обязал Украину выплатить нефтегазовой компании Коломойского 12,5 млн долларовСуд обязал Украину выплатить нефтегазовой компании Коломойского 12,5 млн долларов
Суд отменил ликвиданию банка Клименко и обязал НБУ вернуть ему лицензиюСуд отменил ликвиданию банка Клименко и обязал НБУ вернуть ему лицензию
Суд восстановил разрешение ГАСИ на строительство "дома-монстра" на ПодолеСуд восстановил разрешение ГАСИ на строительство "дома-монстра" на Подоле
СБУ ведет расследование в отношении киевского застройщикаСБУ ведет расследование в отношении киевского застройщика
Компания Курченко обязалась выделить $2 млн на нужды "ДНР"Компания Курченко обязалась выделить $2 млн на нужды "ДНР"
Последние новости
Подгружаем последние новости