Дело о хищении $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка" направили в суд

Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт о хищении $ 38 млн топ-менеджментом ПАО "КБ"Пивденкомбанк". Об этом сообщили в ведомстве в субботу.

Следствие усматривает в действиях должностных лиц признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного следствия установлено, что руководство банка разработало механизм присвоения средств учреждения.

"В течение 2012-2014 годов злоумышленники незаконно передали в залог деньги банка, находящиеся на корреспондентских счетах "Пивденкомбанка" зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании, связанной с ними", - говорится в сообщении.

Кредит не вернули, а $38 млн были списаны в пользу иностранного банка.

Ранее сообщалось, что два топ-менеджера "Пивденкомбанка" получили подозрения за вывод $38 млн.

"Пивденкомбанк" лопнул в мае 2014 года. Его владельцем был Руслан Цыплаков, известный как приятель Виктора Януковича-младшего, погибшего в 2015 году.

Напомним, что отмывание денег через Meinl Bank расследуется не только в Украине, но и в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро.

Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

В частности, через Meinl Bank вывели 38 миллионов долларов из Пивденкомбанка, 40 миллионов из Терра Банка, 39,5 миллионов долларов из VAB Банка, 62 миллиона евро из CityCommerce Bank и 44 миллиона долларов из банка "Киевская Русь".