На концессию портов Ольвия и Херсон подали заявки компании из Китая, Катара и Сингапура

Заявки на концессию в портах Ольвия и Херсон вместе с украинскими инвесторами подали инвесторы из Китая, Катара и Сингапура.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщает ЦТС.

"Заявки на концессию портов Ольвия и Херсон уже подают. Уже есть 4-5 заявок (на оба порта), а вообще, мы когда проводили конференцию, у нас было около 30 участников, 2/3 из них - международные компании не с локального рынка. Среди компаний, которые уже подали заявки, есть и иностранные, и украинские инвесторы. В том числе компании, которые уже работают на рынке Украины. Им нравится, что инвестиционный климат в Украине улучшается, а также то, что новое правительство работает в унисон с президентом. Заявки подали инвесторы из Китая, Катара, Сингапура", - уточнил министр.

Прием заявок на участие в концессионном конкурсе имущественного комплекса госстивидора морского порта Ольвия МИУ начало 18 октября.

8 октября начался прием заявок на участие в концессионном конкурсе имущественного комплекса госстивидора морского порта Херсон.

В начале октября стало известно, что концессией в портах Ольвия и Херсон заинтересовались 46 компаний из 11 стран.

3 октября Верховная Рада приняла закон о концессии. 17 октября его подписал президент.

Напомним, что концессия является формой государственно-частного партнерства, в рамках которого инвестор на платной основе получает право на строительство объекта или управление им. При этом операционный риск перекладывается на инвестора, ему не гарантируется окупаемость инвестиций или расходов. Доход от пользования идет инвестору.