Украино-польский стартап Homsters привлек раунд от швейцарской Ringier AG и Саймона Бейкера

Компания Homsters, основанная украинкой и поляком, привлекла очередной раунд финансирования. Размер раунда не раскрывается, а инвесторами выступили швейцарская медиагруппа Ringier AG и ангельский инвестор Саймон Бейкер, председатель CAV Investment Group и бывший CEO австралийской REA Group. Средства пойдут на дальнейшую разработку продуктов компании и выход на новые рынки, пишут AIN.UA

Команда стартапа

«Лид-инвестором в этом раунде стал Саймон Бейкер, который является супер-ангелом в нашей отрасли. Он построил крупнейший в Австралии портал о недвижимости и с тех пор является одним из самых влиятельных инвесторов на этом рынке.

Это его первая и единственная инвестиция в украинский стартап. К нему присоединилась Ringier AG — швейцарская медиагруппа с 180-летней историей, у которой в портфеле — около 140 брендов по всему миру. Инвесторы привнесут в наш проект не только деньги, но и годы ноу-хау, доступ к ресурсам и новым рынкам », — говорит сооснователь стартапа Анджей Олейник.

Homsters основана польским предпринимателем Анджеем Олейником и украинкой Марией Рен. Ее основные офисы находятся в Сингапуре и Киеве , в украинском офисе работают порядка 40 специалистов, здесь проходит вся разработка продукта и data science-исследования.

Компания работает над платформами, которые помогают компаниям по строительству жилья выводить свои продукты на рынок, к примеру, автоматизировать процесс продаж и маркетинга. Сейчас платформы Homsters работают на пяти рынках, в клиентах компании — порядка 5000 девелоперов и компаний, занятых на рынках недвижимости. К примеру, один из клиентов компании — крупнейший в Дубаи портал объявлений о недвижимости под названием Dubizzle.