Украино-польский стартап Homsters привлек раунд от швейцарской Ringier AG и Саймона Бейкера

Компания Homsters, основанная украинкой и поляком, привлекла очередной раунд финансирования. Размер раунда не раскрывается, а инвесторами выступили швейцарская медиагруппа Ringier AG и ангельский инвестор Саймон Бейкер, председатель CAV Investment Group и бывший CEO австралийской REA Group. Средства пойдут на дальнейшую разработку продуктов компании и выход на новые рынки, пишут AIN.UA

Украино-польский стартап Homsters привлек раунд от швейцарской Ringier AG и Саймона Бейкера
Команда стартапа

«Лид-инвестором в этом раунде стал Саймон Бейкер, который является супер-ангелом в нашей отрасли. Он построил крупнейший в Австралии портал о недвижимости и с тех пор является одним из самых влиятельных инвесторов на этом рынке.

Это его первая и единственная инвестиция в украинский стартап. К нему присоединилась Ringier AG — швейцарская медиагруппа с 180-летней историей, у которой в портфеле — около 140 брендов по всему миру. Инвесторы привнесут в наш проект не только деньги, но и годы ноу-хау, доступ к ресурсам и новым рынкам», — говорит сооснователь стартапа Анджей Олейник.

Homsters основана польским предпринимателем Анджеем Олейником и украинкой Марией Рен. Ее основные офисы находятся в Сингапуре и Киеве, в украинском офисе работают порядка 40 специалистов, здесь проходит вся разработка продукта и data science-исследования.

Компания работает над платформами, которые помогают компаниям по строительству жилья выводить свои продукты на рынок, к примеру, автоматизировать процесс продаж и маркетинга. Сейчас платформы Homsters работают на пяти рынках, в клиентах компании — порядка 5000 девелоперов и компаний, занятых на рынках недвижимости. К примеру, один из клиентов компании — крупнейший в Дубаи портал объявлений о недвижимости под названием Dubizzle.  

В 2016 году компания привлекла $600 000 на запуск офиса во Вьетнаме. Сейчас компания продает свои продукты на рынках Казахстана, ОАЭ, Сербии и Турции.


Ольга Карпенко, AIN

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Объем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследованиеОбъем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследование
НБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банкахНБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банках
Уволены руководители экспортных компаний "Укроборонпрома"Уволены руководители экспортных компаний "Укроборонпрома"
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic PipeДания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Суд арестовал банковские счета "Укргаздобычи"Суд арестовал банковские счета "Укргаздобычи"
Блок рекламы


Похожие новости
Стартап MoviePass хотел перевести кинотеатры на подписку. Идея прогорела — ценой $70 млнСтартап MoviePass хотел перевести кинотеатры на подписку. Идея прогорела — ценой $70 млн
Украинский 3DLOOK стал резидентом Station F — это крупнейший стартап-кампус в миреУкраинский 3DLOOK стал резидентом Station F — это крупнейший стартап-кампус в мире
28 крупнейших инвестиционных раундов в IT-стартапы и компании Украины
Украинский стартап Meredot привлек 50 000 евро от Еврокомиссии
"Дарница" готова инвестировать в иностранные фармацевтические стартапы до $100 млн, – Шимкив"Дарница" готова инвестировать в иностранные фармацевтические стартапы до $100 млн, – Шимкив
Украинский финтех-стартап MyCredit привлек $3 млн. Оценка превысила $20 млнУкраинский финтех-стартап MyCredit привлек $3 млн. Оценка превысила $20 млн
Польский венчурный фонд bValue будет инвестировать в украинские стартапы. От 100 000 евро на ранних стадиях
В Украине запустился Фонд стартапов с бюджетом 400 млн грнВ Украине запустился Фонд стартапов с бюджетом 400 млн грн
В Украине запустился государственный фонд стартапов на 390 млн грн. Можно получить до $75 000
Как двое отчисленных из колледжа парней и сделали стартап на $860 млн, в 23 года. История BrexКак двое отчисленных из колледжа парней и сделали стартап на $860 млн, в 23 года. История Brex
Последние новости
Подгружаем последние новости