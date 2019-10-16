Налоговая изъяла у интернет-магазина «серую» технику на 24 млн грн и 1 млн наличкой

Налоговая милиция совместно с сотрудниками полиции изъяла у интернет-магазина товар на сумму порядка 24 млн грн и еще 1 млн грн наличных денег. Как сообщает ГФС, речь идет о технике «неизвестного происхождения», которая продавалась как устройства известных брендов, пишут AIN.UA

Сотрудники ГФС и Нацполиции провели в общем 15 обысков по этому делу, в рамках операций «Рубеж», «Бастион» и расследования по ч. 4. ст. 190 УКУ (мошенничество в особо крупных размерах).

Налоговая изъяла у интернет-магазина «серую» технику на 24 млн грн и 1 млн наличкой

Согласно официальному заявлению, группа лиц продавала технику неизвестного происхождения под видом известных брендов через интернет-магазин. У них отсутствовали документы, которые бы подтверждали импорт указанных брендов, а официальные дистрибьюторы и импортеры этих брендов не давали магазину разрешения на импорт таких товаров.

«В продаже даже были представлены самые новые модели смартфонов одной из известных ТМ, которые совсем недавно презентовали за рубежом и которые официально пока вообще не ввозились в Украину», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает UBR, речь может идти якобы об интернет-магазине Cyfra.ua (в 2007 году поменял домен на Y.ua). Его название видно на печати на одной из фотографий, которыми ГФС проиллюстрировала новость про обыски.

Налоговая изъяла у интернет-магазина «серую» технику на 24 млн грн и 1 млн наличкой

Как сообщает издание, этот магазин работает на рынке с 2002 года, на 2017 год у него было порядка 60 сотрудников.


Ольга Карпенко, AIN

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