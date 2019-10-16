Налоговая изъяла у интернет-магазина «серую» технику на 24 млн грн и 1 млн наличкой

Налоговая милиция совместно с сотрудниками полиции изъяла у интернет-магазина товар на сумму порядка 24 млн грн и еще 1 млн грн наличных денег. Как сообщает ГФС, речь идет о технике «неизвестного происхождения», которая продавалась как устройства известных брендов, пишут AIN.UA

Сотрудники ГФС и Нацполиции провели в общем 15 обысков по этому делу, в рамках операций «Рубеж», «Бастион» и расследования по ч. 4. ст. 190 УКУ (мошенничество в особо крупных размерах).

Согласно официальному заявлению, группа лиц продавала технику неизвестного происхождения под видом известных брендов через интернет-магазин. У них отсутствовали документы, которые бы подтверждали импорт указанных брендов, а официальные дистрибьюторы и импортеры этих брендов не давали магазину разрешения на импорт таких товаров.

«В продаже даже были представлены самые новые модели смартфонов одной из известных ТМ, которые совсем недавно презентовали за рубежом и которые официально пока вообще не ввозились в Украину», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает UBR, речь может идти якобы об интернет-магазине Cyfra.ua (в 2007 году поменял домен на Y.ua). Его название видно на печати на одной из фотографий, которыми ГФС проиллюстрировала новость про обыски.

Как сообщает издание, этот магазин работает на рынке с 2002 года, на 2017 год у него было порядка 60 сотрудников.