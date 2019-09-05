Baker Tilly станет аудитором "Укроборонпрома"
Абромавичус рассчитывает, что работа начнется до конца года.
Компания "Бейкер Тилли Украина" станет аудитором концерна "Укроборонпром".
Об этом говорится на сайте "Прозорро" по итогам аукциона, состоявшегося 5 сентября.
"Укроборонпром" готов был заплатить за аудит 32,5 млн гривен, "Бейкер Тилли Украина" согласилась провести его за 29,336 млн гривен. Единственный конкурент - "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" - остановился на цене 29,337 млн гривен.
Консолидированный аудит "Укроборонпрома" не проводился еще ни разу. Международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках концерна. Например, та же Baker Tilly проводила аудит "Укрспецэкспорта".
Процесс поиска аудитора для "Укроборонпрома" продолжается с 2017 года и был разблокирован летом 2019 года, после назначения нового набсовета концерна. Тендерную комиссию по отбору аудитора возглавил Айварас Абромавичус, в то время - председатель набсовета. Сейчас он гендиректор концерна.
Абромавичус назвал выбор аудитора важной победой.
"Темой аудита Укроборонпрома очень сильно спекулировала предыдущая власть, в реальности же закупка услуг аудита саботировалась прошлым руководством. Чтобы сдвинуть все с мертвой точки и восстановить доверие потенциальных участников к концерну, мне лично пришлось войти в тендерный комитет. Это было необходимо в том числе, чтобы дать сигнал международным аудиторским компаниям выходить на торги, что аудит точно состоится и никто не будет вставлять палки в колеса. Оказалось, что за месяц возможно и подготовить необходимый пакет документов, и провести торги на ProZorro, и начать подготовку внутренней команды, которая будет сопровождать аудиторов и организовывать весь процесс", - цитирует Абромавичуса пресс-служба концерна.
Он выразил надежду, что аудиторы зайдут на "Укроборонпром" до конца 2019 года.
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