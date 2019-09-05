Baker Tilly станет аудитором "Укроборонпрома"

Компания "Бейкер Тилли Украина" станет аудитором концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится на сайте "Прозорро" по итогам аукциона, состоявшегося 5 сентября.

"Укроборонпром" готов был заплатить за аудит 32,5 млн гривен, "Бейкер Тилли Украина" согласилась провести его за 29,336 млн гривен. Единственный конкурент - "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" - остановился на цене 29,337 млн гривен.

Консолидированный аудит "Укроборонпрома" не проводился еще ни разу. Международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках концерна. Например, та же Baker Tilly проводила аудит "Укрспецэкспорта".

Процесс поиска аудитора для "Укроборонпрома" продолжается с 2017 года и был разблокирован летом 2019 года, после назначения нового набсовета концерна. Тендерную комиссию по отбору аудитора возглавил Айварас Абромавичус, в то время - председатель набсовета. Сейчас он гендиректор концерна.

Абромавичус назвал выбор аудитора важной победой.

"Темой аудита Укроборонпрома очень сильно спекулировала предыдущая власть, в реальности же закупка услуг аудита саботировалась прошлым руководством. Чтобы сдвинуть все с мертвой точки и восстановить доверие потенциальных участников к концерну, мне лично пришлось войти в тендерный комитет. Это было необходимо в том числе, чтобы дать сигнал международным аудиторским компаниям выходить на торги, что аудит точно состоится и никто не будет вставлять палки в колеса. Оказалось, что за месяц возможно и подготовить необходимый пакет документов, и провести торги на ProZorro, и начать подготовку внутренней команды, которая будет сопровождать аудиторов и организовывать весь процесс", - цитирует Абромавичуса пресс-служба концерна.

Он выразил надежду, что аудиторы зайдут на "Укроборонпром" до конца 2019 года.