В здании АМКУ задержали владельца дорожной фирмы "Полтавабудцентр"
Комитет оштрафовал его компании за фиктивную конкуренцию.
В здании Антимонопольного комитета Украины в среду, 19 июня, сотрудники Службы безопасности Украины задержали владельца дорожной компании "Полтавабудцентр" Араика Амирханяна.
Об этом сообщило издание "Наші гроші", корреспондент которого находился в комитете.
Перед этим глава АМКУ Юрий Терентьев в фейсбуке сообщил, что комитет оштрафовал на 15,6 миллионов гривен фирмы "Дорлидер" и "Полтавабудцентр" за то, что они создавали фиктивную конкуренцию в 17 тендерах по ремонту дорог в Николаевской области. На всех тендерах победил "Дорлидер", но, как оказалось, обе компании были связаны между собой, и во время обыска в "Дорлидере" даже нашли печатку и штамп "Полтавабудцентра".
Напомним, что Амирханяна задерживают не впервые. В апреле 2019 года он вместе с титушками напал на офис Службы автодорог в Одессе, а в 2015 году - на руководителя "Укравтодора" Андрея Батищева.
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19.06.2019 10:54