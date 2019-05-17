Суд восстановил разрешение ГАСИ на строительство "дома-монстра" на Подоле

Архитектурно-строительная инспекция аннулировала разрешение на дом, так как вместо 8 этажей в нем построили 13.

Суд восстановил разрешение ГАСИ на строительство
Скандальный "дом-монстр" на Нижнем Валу в Киеве
Фото: moygrad.kiev.ua

Шестой апелляционный суд отменил решение Государственной архитектурно-строительной инспекции об аннулировании разрешения на строительство "дома-монстра" на Подоле. Об этом сообщила программа журналистских расследований "Наши деньги" со ссылкой на постановление суда от 24 апреля.

Компания Патели Лизинг обратилась в суд с требованием отменить решение ГАСИ. Суд удовлетворил его, а также обязал ГАСИ внести данные об этом разрешении в единый реестр документов.

По мнению суда, решение ГАСИ об аннулировании разрешения является незаконным и подлежит отмене, поскольку процедура проведения проверки была нарушена, а предписание об устранении нарушения требований законодательства застройщику не направлялось

Суд признал противоправным и отменил решение ГАСИ. Согласно материалам суда, инспекция ГАСИ в 2012 году выдала компании Патели Лизинг разрешение на строительство 8-этажного дома. В 2013 году инспекция зарегистрировала изменение данных в выданном разрешении - проектная документация была откорректирована, теперь планировалось строительство 12-этажного здания. В 2018 году ГАСИ аннулировала свое разрешение.

В 2015 году по иску Киевсовета суд запретил ГАСИ выдавать документы о готовности этого дома к эксплуатации. Столичные власти требовали снести самовольно достроенные этажи.

Экспертиза установила, что частичный демонтаж здания является технически возможным. На сегодня решения по делу еще нет, отмечает издание. Последнее заседание по нему состоялось 13 мая, дата следующего - пока неизвестна.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдерыВ Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдеры
Лукашенко оценил потери от загрязненной роSSийской нефти в сотни миллионов долларовЛукашенко оценил потери от загрязненной роSSийской нефти в сотни миллионов долларов
От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?
Член команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетомЧлен команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетом
ДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у роSSийской VS EnergyДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у роSSийской VS Energy
Блок рекламы


Похожие новости
Украина погасила первый из трех выпусков евробондов под гарантии СШАУкраина погасила первый из трех выпусков евробондов под гарантии США
Сербия запустила строительство участка "Турецкого потока"Сербия запустила строительство участка "Турецкого потока"
В КГГА согласовали строительство ТРЦ на землях парка "Киото"В КГГА согласовали строительство ТРЦ на землях парка "Киото"
Львовский исполком согласовал строительство отеля в парке им. ХмельницкогоЛьвовский исполком согласовал строительство отеля в парке им. Хмельницкого
Закарпатская ОГА согласовала строительство ВЭС на Боржаве вопреки замечаниям экологовЗакарпатская ОГА согласовала строительство ВЭС на Боржаве вопреки замечаниям экологов
США и Индия подтвердили строительство 6 американских АЭС на территории ИндииСША и Индия подтвердили строительство 6 американских АЭС на территории Индии
Wеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топливаWеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топлива
Частная украинская компания с американскими инвестициями получила разрешение на разведку урановых месторожденийЧастная украинская компания с американскими инвестициями получила разрешение на разведку урановых месторождений
РФ завершила строительство морской части "Турецкого потока"РФ завершила строительство морской части "Турецкого потока"
Стал известен победитель тендера на строительство мемориала Небесной Сотни в КиевеСтал известен победитель тендера на строительство мемориала Небесной Сотни в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости