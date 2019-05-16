Суд освободил из-под стражи гендиректора "Укрбуда"

Адвокаты утверждают, что Олегу Майбороде не вручили представление об избрании меры пресечения.

Суд освободил из-под стражи гендиректора "Укрбуда"

Шевченковский суд Киева признал незаконным задержание детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) генерального директора компании ООО "Укрбуд Девелопмент", входящего в строительную корпорацию "Укрбуд", Олега Майбороды и освободил его из-под стражи.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу корпорации "Укрбуд".

"Двое суток удерживая задержанного, детективы не вручали ему представление об избрании меры пресечения, а само задержание было незаконным. Кроме того, они пытались препятствовать работе суда, который рассматривал дело о незаконном задержании, заявляя немотивированный отвод судьи. Адвокаты уверены, что это было сделано с целью затягивания процесса и незаконного содержания лица под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, Майборода был задержан НАБУ 14 мая в рамках расследования злоупотреблений командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова при строительстве жилья для военных.

В тот же день в Нацгвардии и "Укрбуде" провели обыски.


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