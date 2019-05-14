?АМКУ отклонил жалобу "Энергоатома" на "Роттердам+"

Антимонопольный комитет Украины отклонил жалобу атомной компании "Энергоатом" на Нацкомиссию регулирования энергетики и коммунальных услуг и его формулу "Роттердам+". Она увязывает стоимость угля с индексом в порту Роттердама (Нидерланды) с учетом затрат на его доставку в Украину.

Об этом пишет издание "Наші гроші" со ссылкой на ответ АМКУ, датированный 17 апреля.

Комитет установил, что в период действия формулы с марта 2016 года по апрель 2019 года не произошло существенного перераспределения долей между участниками рынка генерации электрической энергии. Более того, доля "Энергоатома" даже немного выросла - с 53,7% до 54,3%, а доля тепловой генерации - уменьшилась с 31,8% до 29,5%.

При этом тариф на электроэнергию для атомных станций вырос с 46,87 коп. за кВт-час до 56,57 коп., а для тепловых - с 88,01 коп. до 177 коп.

"Комитет пришел к выводу об отсутствии оснований для начала рассмотрения дела в связи с отсутствием негативного влияния постановления НКРЭКУ №289 "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии" на экономическую конкуренцию", - говорится в сообщении.

Фото: nashigroshi.org Фото: nashigroshi.org

Напомним, в марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам+". Оно было квалифицировано по ч.2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебным расследованием установлено, что председатель и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам+") обеспечили включение в него заведомо необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии в оптовый рынок.

С запуском нового рынка электроэнергии, который запланирован на 1 июля 2019 года, методика формирования оптовой-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула Роттердам+, прекратит своё существование.