Минэнерго хочет запретить украинцам устанавливать солнечные электростанции на земле

В Министерстве энергетики хотят установить запрет на солнечные электростанции, которые украинские граждане монтируют на земле. Соответствующее предложение озвучено в письме от имени министра Игоря Насалика Кабмину. Скриншот письма выложил в Facebook глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус. , пишут AIN.UA

О чем речь

В пункте 3 письма речь идет о том, чтобы внести правки в законодательство и разрешить потребителям ставить солнечные электростанции только на крышах или фасадах зданий. Министр указывает, что уже 7500 домохозяйств установили такие частные станции общей мощностью в 160 МВт. Такие установки без лицензий должны использоваться для обеспечения собственного спроса. Но это уже «переросло в высокорентабельный бизнес, который создает дополнительную нагрузку на других пользователей на уровне 18 евроцентов за 1 кВт?ч и ухудшает показатели качества электроэнергии в сети», как пишет чиновник.

Позднее министерство также озвучило свою позицию по этому вопросу в Facebook.

«Имеет место ситуация: потребитель вырабатывает электроэнергию, которая ему не нужна. И за эту ненужную электроэнергию другие потребители должны опосредованно платить по 5,4 грн/кВт?ч. А если учитывать потребность в инвестциях в сетевую инфраструктуру для обеспечения показателей качества электроэнергии – то значительно больше. Одним из способов снизить такие злоупотребления… является приближение производства к узлам нагрузки. То есть, установка солнечных панелей на крышах и фасадах зданий, которые являются центрами потребления электроэнергии в домохозяйствах», – пишет ведомство.

Противоположное мнение

В то же время, глава ассоциации, который и опубликовал письмо, считает, что именно домашние частные СЭС наименее вредят и наиболее полезны для энергосистемы. Ведь распределенная генерация приближена к потребителю – средний размер такой солнечной станции составляет 21 кВт, а расположены они по всей стране. Также именно такие СЭС способствуют энергоэффективности, поскольку в сеть можно продавать только излишки электроэнергии после собственного потребления, то есть, существует прямой экономический стимул для экономии энергии. Андрей Герус заявил, что министерство таким образом лоббирует интересы энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова.