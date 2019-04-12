В КГГА согласовали строительство ТРЦ на землях парка "Киото"

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА предоставил компании "Женсан" градостроительные условия для проектирования торгового центра с паркингом возле станции метро "Лесная", в том числе и на территории парка "Киото".

Об этом сообщает КиевВласть.

Площадь участка под застройку составляет четыре гектара. ООО "Женсан" получило ее в аренду сроком на 25 лет в 2005 году, при мэре Александре Омельченко.

"Год назад этой компании отказали в выдаче ГУО из-за несоответствия намерений застройщика действующему Генплану. Однако ООО “Женсан” подало иск в суд, который никаких несоответствий не увидел, планы застройщика поддержал и обязал градостроительный департамент таки выдать ГУО этой фирме. Примечательно, что у руководства ООО “Женсан” до ноября 2018 года был общий бизнес с неким Игорем Боровиком. Человек с такой же фамилией и инициалами на сегодня числится помощником депутата Киевсовета Игоря Кисилева", - говорится в сообщении.

Указывается, что до начала проектирования застройщик должен получить согласие от Киевского метрополитена на размещение объекта. Максимальная высота зданий может составлять 50 метров, говорится в документе.

В 2013-2018 годах жители Лесного массива неоднократно выходили с акциями за сохранение парка "Киото", требуя расторжения договора с застройщиком. В 2015 году застройщик залил бетоном часть хвойного леса, у выхода из станции метро "Лесная", чтобы установить летнюю террасу и МАФы.

Напомним, парк "Киото" находится между станциями метро "Черниговская" и "Лесная". Он был основан в 1972 году в знак дружеских отношений Киева и культурной столицы Японии - Киото. 28 апреля 2012 года в парке состоялась торжественная церемония фиксации нового рекорда Гиннеса - самой длинной в мире аллеи сакур.

В июне 2017 года в парке Киото открыли японский сад камней.