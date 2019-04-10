МВФ снизил прогноз роста мировой экономики до минимума после кризиса 2009 года

В 2020 году МВФ по-прежнему ожидает роста мировой экономики на 3,6%.

?МВФ снизил прогноз роста мировой экономики до минимума после кризиса 2009 года
МВФ снизил прогноз роста мировой экономики
Фото: hyser.com.ua

Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2019 году. По сравнению январем 2019 года прогноз ухудшен на 0,2 п.п.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на апрельский обзор МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

В то же время МВФ прогнозирует рост ВВП в 2020 году на прежнем уровне - 3,6%. По оценкам фонда, в 2018 году мировая экономика выросла на 3,6%.

Отмечается, что год назад темпы экономической деятельности ускорялись почти во всех регионах мира и мировая экономика должна была вырасти на 3,9% в 2018 и 2019 годах.

Напомним, в январе Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9%.


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