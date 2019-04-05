Безосы развелись. Маккензи теперь третья среди богатейших женщин в мире

Бракоразводный процесс между Джеффом и Маккензи Безосами официально завершился. Об этом экс-супруга богатейшего человека в мире сообщила в Twitter (любопытно, что пока это — единственный ее твит). В результате развода Маккензи сохранит за собой 25% общего стока семьи, получив в общей сложности 4% в компании Amazon. Вместе с тем она предоставила Джеффу право голоса по своим акциям. , пишут AIN.UA

Кроме того, Маккензи заявила, что уступает бывшему мужу все акции газеты Washington Post и космической компании Blue Origin.

Amazon на сегодня оценивается в $143 млрд. Как пишет TechCrunch, доля Маккензи стоит около $35,7 млрд, а доля Джеффа – $107,4 млрд. Маккензи получит свою долю к началу июля, сообщает Forbes. Таким образом она займет третье место среди богатейших женщин мира, после наследницы косметической компании L?Oreal Франсуазы Беттанкур-Мейер ($52,9 млрд) и дочери основателя Walmart Элис Уолтон ($45 млрд).

Напомним, Джефф и Маккензи Безос были женаты 26 лет. Об их разводе стало известно в январе текущего года после того, как об этом сообщил в Twitter сам Безос. Разрыв пары произошел на фоне отношений Безоса с телеведущей Лорен Санчес. Впрочем, судя по заявлениям обеих сторон, супруги расстались полюбовно.

«Я рада, что процесс расторжения брака с Джеффом завершился при взаимной поддержке… — написала Маккензи. — Благодарна за прошлое и в предвкушении того, что будет дальше».

Джефф Безос также поблагодарил бывшую жену «за доброту и поддержку».

«Она — экстраординарный партнер, союзник и мать. Она находчивая, умная и любящая, и хотя наши дороги расходятся, я знаю,что всегда буду учиться у нее», — написал он.

Напомним, родители Безоса — самые успешные инвесторы. Их состояние может составлять до $30 млрд.