В мае 3 млн семей автоматически переназначат субсидии

Остальным нужно будет обновить декларацию о доходах.

Для трех миллионов семей в мае автоматически переназначат субсидии, остальным нужно будет обновить декларацию о доходах.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

Выплаты субсидий наличными будут назначены тем семьям, в которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. Пенсионеры будут получать деньги через Пенсионный фонд и "Укрпочту", а те, кто еще не на пенсии - через "Ощадбанк".

Семьи, в которых по состоянию на май-июнь будут иметь долги за коммунальные услуги, будут переведены на безналичную монетизацию субсидий.

Летнюю субсидию будут ассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года. Помощь на отопительный сезон 2019-2020 гг. - на основе доходов 1-2 кварталов 2019 года.

Повторно с заявлением и декларацией о доходах в мае в управление соцзащиты населения необходимо будет обратиться арендаторам жилья, внутренне перемещенным лицам, семьям, которым субсидию был назначен не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц, семьям , где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы и семьям, в который произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.

"Министерство социальной политики Украины не планирует менять критерии для назначения жилищных субсидий, поэтому существенного уменьшения количества субсидиантов в 2019-2020 годах не предвидится", - отмечается в сообщении.

Напомним, с 1 января в Украине запустили безналичный механизм монетизации субсидий. Вскоре после этого было принято "политическое решение", чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме.

6 февраля Кабмин одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года, в начале февраля началась выплата первых субсидий наличными.

Сообщалось, что, благодаря проверке получателей субсидий Украина сэкономила 6 млрд гривен.