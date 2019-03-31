Ajax Systems привлек $10 млн от Horizon Capital

Украинский производитель профессиональных систем безопасности Ajax Systems привлек $10 млн от инвестиционной компании Horizon Capital. Инвестором стал новый фонд Horizon Capital – Emerging Europe Growth Fund III, LP (EEGF III), общий размер которого составляет $200 млн. Horizon Capital получил миноритарный пакет, пишут AIN.UA

Александр Конотопский. Фото: Ajax Systems.

Сообщается, что фонд выкупил часть доли Ajax Systems у первого инвестора – SMRK (фонд инвестировал $1 млн в 2015 году и до сих пор оставался единственным инвестором компании), а также часть акций – у менеджмента компании.

«Мы имеем честь стать партнерами с Александром Конотопским, талантливым основателем Ajax Systems и его впечатляющей командой менеджмента, и с нетерпением ждем сотрудничества в течение следующих лет для успеха компании. Нас привлекли видение Александра, исключительные результаты компании, ее инновационная продуктовая линейка и успех в обслуживании клиентов в Украине и на международных рынках», – комментирует Елена Кошарна, основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital. «Ajax Systems растет очень быстрыми темпами, при этом более 70% дохода поступает от экспортных продаж в более чем 75 стран, преимущественно ЕС . Мы счастливы, что основу нашей команды составляют украинские инженеры и разработчики мирового уровня, гордые результатами своей работы», – прокомментировал Александр Конотопский, основатель и директор компании Ajax Systems.

Андрей Довженко, управляющий партнер SMRK, отметил в комментарии AIN.UA, что у фонда получился «очень хороший выход от частичной продажи ранее купленных акций», а долгосрочная цель – вывести Ajax Systems на IPO:

«Это соглашение дает сильный и четкий сигнал об инвестиционных возможностях в Украине, как для венчурных инвесторов, так и для фондов прямых инвестиций. Мы надеемся, что пример Ajax Systems поощрит еще больше украинских предпринимателей к созданию новых компаний и достижению еще большего успеха», – добавил Довженко.

Напомним, Ajax Systems основана в 2011 году. Сегодня продукты компании продаются в более чем 75 странах мира. В компании работает более 500 человек, 20% из которых – в R&D. Компания имеет 5 патентов. Беспроводная система безопасности Ajax Systems является одной из самых высокотехнологичных в мире. По данным компании на январь текущего года, Ajax уже продала более миллиона устройств.

Продуктовая линейка Ajax Systems включает более 20 устройств для защиты помещений и прилегающих территорий, пожарной безопасности, защиты от наводнения, а также устройств для автоматизации домашнего оборудования. Продукция разработана и изготовлена в Украине.