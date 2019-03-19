МВФ пересмотрит программу stand-by в мае-июне, - Маркарова

Оценочная миссия примет решение об очередном транше для Украины.

МВФ пересмотрит программу stand-by в мае-июне, - Маркарова
Фото: Влад Мусиенко

Оценочная миссия Международного валютного фонда (МВФ) для пересмотра программы stand-by ожидается в мае-июне. Об этом сегодня сообщила министр финансов Оксана Маркарова, пишет "Лига.нет".

Только после этого визита МВФ будет принимать решение об очередном транше для Украины.

"Первый пересмотр будет в мае-июне. На прошлой неделе в Украине работала техническая миссия, а не оценочная, которая идет перед пересмотром", - пояснила она.

Маркарова также сообщила, что вскоре ожидается еще одна техническая миссия МВФ, которая будет касаться реформирования Фискальной службы, ее разделения на налоговую и таможенную службы.

По словам министра, подавляющую часть программы Украина выполняет, но МВФ обеспокоен отменой статьи о незаконном обогащении и задержкой с большой приватизацией.

Напомним, Украина рассчитывает получить 500 млн евро второго транша макрофинансовой помощи от ЕС в конце марта – начале апреля.


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