Пограничники откопали 2 тыс. пачек контрабандных сигарет в грузовом вагоне с рудой
Поезд направлялся в Польшу.
Пограничники Мостицкого отряда обнаружили две тысячи пачек контрабандных сигарет, спрятанных в грузовом вагоне поезда под слоем руды.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Отмечается, что поезд следовал в Польшу.
"Табачные изделия правоохранители обнаружили сегодня во время осмотра грузового поезда, следовавшего в Польшу. Традиционно, чтобы достать такой товар из-под тяжелой руды, охранникам границы пришлось провести серьезные «раскопки»", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств нарушения, а также причастных к нему лиц. Изъятые сигареты пограничники передали работникам таможни.
Напомним, ранее на границе с Румынией пограничники со стрельбой задерживали сигаретных контрабандистов.
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