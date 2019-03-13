?Пограничники откопали 2 тыс. пачек контрабандных сигарет в грузовом вагоне с рудой

?Пограничники откопали контрабандные сигареты в вагоне с рудой

Пограничники Мостицкого отряда обнаружили две тысячи пачек контрабандных сигарет, спрятанных в грузовом вагоне поезда под слоем руды.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что поезд следовал в Польшу .

"Табачные изделия правоохранители обнаружили сегодня во время осмотра грузового поезда, следовавшего в Польшу . Традиционно, чтобы достать такой товар из-под тяжелой руды, охранникам границы пришлось провести серьезные «раскопки»", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств нарушения, а также причастных к нему лиц. Изъятые сигареты пограничники передали работникам таможни.

Напомним, ранее на границе с Румынией пограничники со стрельбой задерживали сигаретных контрабандистов.