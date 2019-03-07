Запорожская АЭС отключила 4-й энергоблок для ремонта
Ремонт продлится 100 суток.
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) в четверг в 00:02 отключила энергоблок №4 от сети для проведения планового среднего ремонта.
Об этом сообщается на сайте ЗАЭС.
Ремонт продлится 100 суток.
Сейчас на ЗАЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 862 МВт.
"Замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет", - отмечается в сообщении.
Напомним, 4 марта ЗАЭС отключала энергоблок №3 от сети из-за срабатывания защиты от внутренних повреждений генератора.
ЗАЭС планирует провести капремонт на энергоблоке №2 в конце марта. Также на текущий год запланировано выполнить средний ремонт энергоблока №5, который начнется в июне и капремонты энергоблоков №1 и №3 - в сентябре и ноябре соответственно, средний ремонт энергоблока №6 планируется начать в конце декабря 2019 года.
ЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.
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Финансы
07.03.2019 13:01