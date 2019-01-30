Huawei предъявлено 23 обвинения в США

Официальные представители США в понедельник объявили о двух десятках уголовных обвинений по двум отдельным делам в отношении китайской компании Huawei и его филиалов. Телекоммуникационный гигант обвиняют в краже технологий, банковском мошенничестве, препятствовании правосудию и отмыванию денег.

Первое уголовное дело (13 обвинений), начатое прокуратурой США в восточном районе Нью-Йорка в Бруклине, инкриминирует Huawei нарушение санкций США против Ирана, поскольку компания ведет дела со страной через дочернюю компанию – Skycom Tech Co. Ltd. – которую пыталась скрыть.

Другое обвинительное заключение (10 обвинений) было подано федеральной прокуратурой в западном округе Вашингтона в Сиэтле. Huawei обвиняют в краже коммерческой тайны у оператора связи T-Mobile. Речь идёт о роботе для тестирования смартфонов под названием Tappy, созданном T-Mobile.

В причастности к мошенничеству обвиняют финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и малоизвестной дочерней компании Skycom, которая была создана для ведения бизнеса в Иране в обход американских торговых санкций.