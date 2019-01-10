В 2019 году ожидается 2,9% вместо 3%.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиливающихся рисков и неблагоприятных факторов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на январский обзор "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).

Оценка мирового роста за 2018 год была снижена на 0,1%, до 3%. В 2020-2021 годах ожидается торможение до 2,8%. Замедление роста может стать следствием сокращения объемов торговли и инвестиций.

В январском прогнозе с подзаголовком "Перспективы омрачаются" (Darkening Skies) Всемирный банк отмечает, что некоторые крупные страны с формирующейся рыночной экономикой ощутили серьезное давление со стороны финансовых рынков. В общей сложности для этой группы государств вместе с развивающимися странами прогноз на 2019 год снижен на до 4,2%, что будет соответствовать темпам повышения прошлого года, которые также были пересмотрены (с 4,5% до 4,2%).

В 2020 году ВБ предполагает усиление подъема до 4,5%, в 2021 году - до 4,6%.

Напомним, накануне Международный валютный фонд опубликовал текст меморандума с Украиной по программе stand-by, указав в комментариях к документу, что экономический рост в Украине не оправдал ожиданий.