U.Ventures сравнил украинскую IT-экосистему с польской, израильской и американской: ее сильные и слабые стороны

Украина входит в топ-20 среди 137 стран по простоте регистрации новых бизнесов, сильно опережая США (53 место) и всего на одну строчку уступая Польше и Израилю. Также в нашей стране традиционно сильная научная база и доступ к инженерным талантам, пишут AIN.UA.

Украина входит в топ-50 по доле экспорта в ВВП (США по данному параметру аж на 129 месте) и размеру внешнего рынка.

U.Ventures сравнил украинскую IT-экосистему с польской, израильской и американской: ее сильные и слабые стороны

Вместе с тем, Украина в самом хвосте рейтинга по простоте доступа к венчурному капиталу — страна занимает 118 место из 137-ми. Чтобы выжить, украинские стартапы вынуждены изначально ориентироваться на Запад и искать финансирование за пределами страны.

Также Украина в «желтой зоне» (40-80 места в общем зачете) по качеству технологической инфраструктуры и объему внутреннего рынка.


Майя Яровая, AIN


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