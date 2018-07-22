В "Укрводоканалэкологии" констатировали стабилизацию ситуации с поставкой хлора
Появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам.
Ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды. Об этом сообщили в ассоциации "Укрводоканалэкология".
"АО "ДнепрАзот" возобновляет работу хлорной группы цехов, в ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. У предприятий водопроводно-канализационного хозяйства появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть необходимость в дополнительной проработке вопросов доставки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодня все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды. Обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, но достаточная для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения.
В "Укрводоканалэкологии" также сообщили, что Госпотребслужба вместе со специалистами водоканалов ведет проверку на местах с отбором проб воды и дополнительным контролем за качеством.Напомним, жидкий хлор используется водоканалами для обеззараживания питьевой воды, в Украине его производит только "Днепразот", но с 15 июня завод прекратил выпускать и отгружать жидкий хлор водопоставляющим предприятиям.
Во время заседания Верховной Рады 13 июля премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что вопрос с поставками хлора будет решен, но не смог гарантировать возобновление работы "Днепразота".
После этого на "Днепразоте" заявили, что готовы возобновить выпуск жидкого хлора в случае повышения цен на него.
20 июля Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц завода "Днепразот" из-за ситуации с жидким хлором.
В тот же день акционерное общество "ДнепрАзот" заявило о возобновлении производство хлора.
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