В "Укрводоканалэкологии" констатировали стабилизацию ситуации с поставкой хлора

Появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам.

В "Укрводоканалэкологии" констатировали стабилизацию ситуации с поставкой хлора

Ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды. Об этом сообщили в ассоциации "Укрводоканалэкология".

"АО "ДнепрАзот" возобновляет работу хлорной группы цехов, в ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. У предприятий водопроводно-канализационного хозяйства появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть необходимость в дополнительной проработке вопросов доставки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды. Обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, но достаточная для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения.

В "Укрводоканалэкологии" также сообщили, что Госпотребслужба вместе со специалистами водоканалов ведет проверку на местах с отбором проб воды и дополнительным контролем за качеством.Напомним, жидкий хлор используется водоканалами для обеззараживания питьевой воды, в Украине его производит только "Днепразот", но с 15 июня завод прекратил выпускать и отгружать жидкий хлор водопоставляющим предприятиям.

Во время заседания Верховной Рады 13 июля премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что вопрос с поставками хлора будет решен, но не смог гарантировать возобновление работы "Днепразота".

После этого на "Днепразоте" заявили, что готовы возобновить выпуск жидкого хлора в случае повышения цен на него.

20 июля Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц завода "Днепразот" из-за ситуации с жидким хлором.

В тот же день акционерное общество "ДнепрАзот" заявило о возобновлении производство хлора.


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