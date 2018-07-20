Основанный украинцами стартап CallPage привлек $4,5 млн в Кракове

Основанный украинцами стартап CallPage привлек 17 млн злотых (около $4,5 млн) от фондов Innovation Nest, Market One Capital и TDJ Pitango Ventures. Об этом сообщил сооснователь CallPage Ростислав Кнап в Facebook, пишут AIN.UA .

Напомним, CallPage – это виджет, который размещается на сайте и позволяет быстро связать клиента и торговца по телефону. Его основали три украинца: Ростислав Кнап, Андрей Ткачив и Сергей Бутко, которые переехали из Украины в Польшу в разное время и по разными причинам. В феврале прошлого года компания привлекла $1 млн от bValue.

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Средства потратят на развитие бизнеса в США . «Мы можем создать продукт на польском рынке и продать его на мировом рынке. Клиентам в Калифорнии наш продукт обойдется в 5 раз дешевле, чем предложения конкурентов. А в Кракове у нас есть отличные специалисты», — заявил Ростислав Кнап в интервью польскому изданию Speders Wed.

Продукт работает так: пользователю сайта предлагают оставить свой номер, после чего в течение нескольких секунд его направляют на владельца сайта через VoIP-телефонию. Но основная ценность сервиса — скоринг-система оценки поведения пользователя на сайте, которая с почти 100% вероятностью предсказывает, совершит он покупку или нет.

По словам СТО CallPage Андрея Ткачива, сейчас команда внедряет в свой продукт элементы машинного обучения и искусственного интеллекта. Это позволит CallPage анализировать сотни тысяч разговоров.

На сегодня среди клиентов CallPage в Польше такие компании, как UPC, Virgin Mobile, Medicover и Coral Travel. В общей сложности число подключенных пользователей составляет более 2 млн человек, 800 000 из них поляки, остальные — из других стран мира.

Стартап был основан три года назад. В июле 2015 года, когда сервис еще не был запущен, команда привлекла инвестиции $50 000 от польского инвестфонда AIP Seed Capital. Компанию оценили в $340 000. К сентябрю 2015 года CallPage заработал на англоязычных рынках. Затем CallPage прошел отбор в эстонский акселератор Startup Wise Guys и получил 30 000 евро финансирования, а уже в июле 2016 получил $500 000 от польских инвесторов.