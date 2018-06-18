"Нафтогаз" обратился в шведский суд для выполнения решения Стокгольмского арбитража

"Газпром нечестным путем старается не выплачивать долг".

"Нафтогаз Украины" обратился в шведский суд для выполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Газпромом".

Об этом сообщил коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко в фейсбуке.

"Газпром сейчас должен каждой украинской семье более 4,4 тыс. грн. Газпром нечестным путем старается не выплачивать этот долг. Пока он только достиг приостановки принудительного взыскания. Мы будем добиваться наказания Газпрома за такие нечестные действия. Мы заставим Газпром заплатить долг в полном объеме и возместить все расходы, с этим связанные", - заявил он."Сегодня мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в Апелляционный суд, как правило, является публичными. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного!", - написал Витренко.

Напомним, что 13 июня Апелляционный суд округа Свеа, который рассматривает апелляционные жалобы "Газпрома" на арбитражные решения в делах с "Нафтогазом", вынес решение о приостановлении процедуры исполнения решения арбитража.

Решение означает, что дальнейшие действия "Нафтогаза" по процедуре взыскания 2,6 млрд долл. с "Газпрома" временно приостановлены. Оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата 2,1 млрд долл., уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации "Нафтогазу".