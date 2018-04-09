Комунальники Слов’янська замовили тролейбус «Чернігівському автозаводу», забаненому за змову
Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради 7 березня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Чернігівський автозавод» щодо поставки тролейбуса за 4,245 млн грн з ПДВ. Про це повідомляється в системі «
Замовлено новий міський односекційний тролейбус Еталон Т12110 виробництва «Бориспільського автомобільного заводу» з низьким рівнем підлоги та відкидним трапом для інвалідного візка в середніх дверях. Гарантійний строк експлуатації становить не менше 36 місяців або 200 тис. км пробігу залежно від того, яка подія наступить раніше.
Участь у тендері, окрім «Чернігівського автозаводу», взяли ТОВ «ТД “Літан”» та ТОВ АСЗ 1 «АТ “АК “Богдан Моторс””». Пропозиція останнього відповідала очікуваній вартості закупівлі і становила 5 млн грн, ТД «Літан» оцінив тролейбус у 4,248 млн грн.
«Чернігівський автозавод»
Засновниками «ЛЦ «Еталон» є Володимир Бутко і «Бодмін-Україна», кінцевими власниками котрого є сам Бутко і «Bodmin AG». Кінцевим бенефіціаром останньої значиться швейцарець Петер Швотцер.
26 лютого цього року Хмельницьке ОТВ АМКУ
За даними аналітичного модуля «BiPro.Prozorro», з осені 2016 року «ЧАЗ» перетинався з «Аймакс-Груп» на 11 закупівлях. За цей час «Аймакс-Груп» отримав замовлень від бюджетників на 212 млн грн, а «ЧАЗ» – на 84,08 млн грн.
Станом на сьогодні «ЧАЗ» не значиться учасником жодної активної закупівлі, натомість, «Аймакс-Груп» 30 березня подало конкурсну пропозицію на тендер відділу освіти, молоді та спорту Голованівської РДА щодо закупівлі двох шкільних автобусів очікуваною вартістю
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
09.04.2018 11:31
09.04.2018 11:31