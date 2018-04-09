Комунальники Слов’янська замовили тролейбус «Чернігівському автозаводу», забаненому за змову

Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради 7 березня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Чернігівський автозавод» щодо поставки тролейбуса за 4,245 млн грн з ПДВ. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено новий міський односекційний тролейбус Еталон Т12110 виробництва «Бориспільського автомобільного заводу» з низьким рівнем підлоги та відкидним трапом для інвалідного візка в середніх дверях. Гарантійний строк експлуатації становить не менше 36 місяців або 200 тис. км пробігу залежно від того, яка подія наступить раніше.

Участь у тендері, окрім «Чернігівського автозаводу», взяли ТОВ «ТД “Літан”» та ТОВ АСЗ 1 «АТ “АК “Богдан Моторс””». Пропозиція останнього відповідала очікуваній вартості закупівлі і становила 5 млн грн, ТД «Літан» оцінив тролейбус у 4,248 млн грн.

«Чернігівський автозавод» входить у корпорацію «Еталон». Власниками ТОВ «ЧАЗ» є ТОВ «Логістичний центр «Еталон», ТОВ «Бодмін-Україна» і АТ «Bodmin AG» (Швейцарія).

Засновниками «ЛЦ «Еталон» є Володимир Бутко і «Бодмін-Україна», кінцевими власниками котрого є сам Бутко і «Bodmin AG». Кінцевим бенефіціаром останньої значиться швейцарець Петер Швотцер.

26 лютого цього року Хмельницьке ОТВ АМКУ оштрафувало «Чернігівський автозавод» на 68 тис. грн за антиконкурентні узгоджені дії з ПП «Аймакс-Груп» на торгах відділу освіти, культури, спорту та туризму Китайгородської сільради щодо закупівлі шкільного автобусу за 1,55 млн грн, які отримав «ЧАЗ». 1 березня цього року була опублікована інформація про рішення, прийняте хмельницьким відділенням АМКУ, того ж дня фірми були внесені до чорного списку АМКУ, як такі, які не можуть брати участі у державних закупівлях протягом наступних трьох років.

За даними аналітичного модуля «BiPro.Prozorro», з осені 2016 року «ЧАЗ» перетинався з «Аймакс-Груп» на 11 закупівлях. За цей час «Аймакс-Груп» отримав замовлень від бюджетників на 212 млн грн, а «ЧАЗ» – на 84,08 млн грн.

Станом на сьогодні «ЧАЗ» не значиться учасником жодної активної закупівлі, натомість, «Аймакс-Груп» 30 березня подало конкурсну пропозицію на тендер відділу освіти, молоді та спорту Голованівської РДА щодо закупівлі двох шкільних автобусів очікуваною вартістю 3,48 млн грн.


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