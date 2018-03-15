Гонтарева назвала фамилии крупнейших должников НБУ

В лидерах - Бахматюк, Фирташ, Лагун, Жеваго и Климов.

Гонтарева назвала фамилии крупнейших должников НБУ
Фото: Ян Доброносов

Глава Национального банка Валерия Гонтарева во время отчета в Верховной Раде перед увольнением заявила, что владельцы обанкротившихся банков отказываются погашать долги перед Национальным банком.

Как и год назад, общая задолженность неплатежеспособных банков перед Национальным банком на сегодня составляет 45,2 млрд гривен.

"Итого, 45,2 млрд гривен непогашенных кредитов за последние три года. Безусловный лидер - Олег Бахматюк. По кредитам двух своих банков - "Финансовая инициатива" и VAB Банк - 10,2 млрд гривен. Банк "Надра" - Дмитрий Фирташ должен по его кредитам 9,8 млрд гривен. Николай Лагун должен по кредитам Дельта Банка 8 млрд гривен. Константин Жеваго и его банк "Финансы и Кредит" должны Национальному банку 6,3 млрд гривен. Леонид Климов, который до сих пор является народным депутатом и даже входит в комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, - 3,4 млрд гривен. Все остальные - 7,5 млрд гривен", - заявила она.

Такие же данные Гонтарева приводила на пресс-конференции в апреле 2017 года.

Большинство этих кредитов выдавались с 2008 года под некачественные залоги. С середины 2014 года Нацбанк значительно ужесточил требования для выдачи рефинансирования.

Напомним, Виктория Гонтарева еще 10 апреля 2017 года подала в отставку, но до сих пор не была уволена.

Ее преемником должен стать Яков Смолий, работающий заместителем главы НБУ с апреля 2014 года. Весной 2017 года он де-факто возглавил НБУ в статусе и.о. в связи с уходом Гонтаревой в отставку. В июне 2017 года Смолий в интервью LB.ua сказал, что намерен сохранить курс, который был взят при Гонтаревой.

В январе 2018 года президент Петр Порошенко внес его кандидатуру на должность главы НБУ, а 5 февраля комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности к принял решение рекомендовать парламенту уволить Гонтареву и назначить вместо нее Смолия.


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