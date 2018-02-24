Проектант за півмільйона оцінить наслідки спуску Дніпровського каскаду водосховищ
ПАТ «Укргідроенерго» 24 січня уклало угоду з ПрАТ «Укргідропроект» щодо оцінки наслідків припинення експлуатації Дніпровського каскаду за 697 тис грн. Про це повідомляється у системі
Йдеться про спрацювання водосховищ і ліквідації гідровузлів
До червня виконають водоенергетичні та водогосподарські розрахунки, оцінять втрати у боротьбі з повенями та площі затоплення, проаналізують експлуатацію водного шляху, рибне господарство, соціально-екологічні наслідки, можливість використання осушених територій і потребу в родючих ґрунтах для відновлення сільгоспугідь в умовах Дніпровського каскаду та в умовах спрацювання водосховищ.
Аналіз соціально-екологічних наслідків включає:
- сучасний екологічний стан Дніпра, в т.ч. радіаційне забруднення водосховищ Дніпровського каскаду;
- рекреаційне освоєння прибережних територій і водної акваторії Дніпра;
- можливі варіанти усунення наслідків екологічної катастрофи;
- варіанти поводження з відходами та будівельним сміттям;
- можливе поширення інфекційних захворювань у період спрацювання водосховищ та осушення ділянок ложа водосховищ;
- забруднення повітряного басейну від виділення пилу сухих пляжів.
Харківське ПрАТ «Укргідропроект» є правонаступником однойменного ПАТ, а те – однойменного ВАТ, яке веде свою історію від радянського Бюро водних досліджень.
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24.02.2018 06:10