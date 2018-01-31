Немецкая земля согласовала строительство 55 километров "Северного потока-2"

Решение об утверждении плана строительства спорного газопровода охватывает более 600 страниц.

Немецкая земля согласовала строительство 55 километров
Фото: vedomosti.ru

Северная немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания дала свое согласие на строительство участка спорного газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Об этом сообщается на сайте министерства энергетики, инфраструктуры и диджитализации этой земли.

"Ответственное за утверждение газопроводов высокого давления Управление горного надзора Штральзунда утвердило 31 января 2018 года план по строительству и эксплуатации линии газоснабжения линии Nord Stream 2 в немецких прибрежных водах, в том числе переход на материк в районе Лубмина", - говорится в пресс-релизе.

Указывается, что, изучив все представленные спонсором проекта Nord Stream 2 AG документы, "а также взвесив все полученные замечания и возражения властей, ассоциаций и частного сектора", Горное управление Штральзунда признало допустимым строительство и эксплуатацию трубопровода по 55-километровому морскому участку в немецких территориальных водах, в Балтийском море.

"Министерство действовало на основе правовых норм и, в частности, обеспечило, чтобы была проведена полная компенсация за вмешательство в окружающую среду", - заявил министр энергетики земли Кристиан Пегель. Он добавил, что природный газ наносит меньший вред экологии, нежели сжигание нефти или угля.

Отмечается, что решение об утверждении плана с условиями и оговорками на основании Закона об энергии (EnWG) охватывает более 600 страниц.

Теперь, для окончательного разрешения на строительство со стороны Германии, необходимо согласие Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии, а также еще четырех федеральных земель, по территории которых должен пройти газопровод.

"Газпром", проектом которого является "Северный поток-2", заявил о намерении начать строительство уже весной 2018 года.

Против проекта активно выступают Украина, Польша и страны Балтии. Возражения имеются также у Дании. В Еврокомиссии продолжается обсуждение проекта. Основным его лоббистом выступает Германия, подчеркивая сугубо экономический характер проекта.

Напомним, "Северный поток-2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд кубометров из РоSSии в Германию через Балтийское море. Предполагается, что маршрут по дну моря, а также точка входа в газотранспортную систему Германии в Грайфсвальде будут те же, что и у первого Nord Stream, запущенного в 2011 году.

В ноябре прошлого года в Дании был принят закон, который позволит запретить прокладку "Северного потока-2" через ее территорию. Против строительства газопровода также выступает Польша.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцевРейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцев
Суд постановил вернуть одесскому бизнесмену Альперину 21 млн гривенСуд постановил вернуть одесскому бизнесмену Альперину 21 млн гривен
Лукашенко отменил "налог на тунеядцев", но обязал их платить за все госуслугиЛукашенко отменил "налог на тунеядцев", но обязал их платить за все госуслуги
РоSSийский газ доставили в США несмотря на санкцииРоSSийский газ доставили в США несмотря на санкции
Стартап Ring с офисом в Украине оценили почти в $1 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
«Газпром» получил разрешение на строительство второй ветки «Турецкого потока»«Газпром» получил разрешение на строительство второй ветки «Турецкого потока»
Кабмин потратит 4 млрд гривен на строительство новых фермКабмин потратит 4 млрд гривен на строительство новых ферм
Земля под Лукьяновским СИЗО в Киеве продаваться не будет – замминистра юстицииЗемля под Лукьяновским СИЗО в Киеве продаваться не будет – замминистра юстиции
Белый дом запросил у Конгресса 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с МексикойБелый дом запросил у Конгресса 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой
Киевсовет намерен выделить 2,5 миллиарда гривен на строительство метро на Виноградарь – депутатКиевсовет намерен выделить 2,5 миллиарда гривен на строительство метро на Виноградарь – депутат
Великобритания согласовала с ЕС сумму компенсации за Brexit, – The TelegraphВеликобритания согласовала с ЕС сумму компенсации за Brexit, – The Telegraph
Экс-руководителю киевского КП "Плесо" предъявили подозрение за строительство дома в ГидропаркеЭкс-руководителю киевского КП "Плесо" предъявили подозрение за строительство дома в Гидропарке
Правительство одолжило у китайцев полмиллиарда долларов на строительство жилья в УкраинеПравительство одолжило у китайцев полмиллиарда долларов на строительство жилья в Украине
В Киеве инвестор вложит миллиард гривен в строительство медицинского центраВ Киеве инвестор вложит миллиард гривен в строительство медицинского центра
«Газпром» отложит строительство «Северного потока-2»«Газпром» отложит строительство «Северного потока-2»
Последние новости
Подгружаем последние новости