Немецкая земля согласовала строительство 55 километров "Северного потока-2"

Решение об утверждении плана строительства спорного газопровода охватывает более 600 страниц.

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Северная немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания дала свое согласие на строительство участка спорного газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Об этом сообщается на сайте министерства энергетики, инфраструктуры и диджитализации этой земли.

"Ответственное за утверждение газопроводов высокого давления Управление горного надзора Штральзунда утвердило 31 января 2018 года план по строительству и эксплуатации линии газоснабжения линии Nord Stream 2 в немецких прибрежных водах, в том числе переход на материк в районе Лубмина", - говорится в пресс-релизе.

Указывается, что, изучив все представленные спонсором проекта Nord Stream 2 AG документы, "а также взвесив все полученные замечания и возражения властей, ассоциаций и частного сектора", Горное управление Штральзунда признало допустимым строительство и эксплуатацию трубопровода по 55-километровому морскому участку в немецких территориальных водах, в Балтийском море.

"Министерство действовало на основе правовых норм и, в частности, обеспечило, чтобы была проведена полная компенсация за вмешательство в окружающую среду", - заявил министр энергетики земли Кристиан Пегель. Он добавил, что природный газ наносит меньший вред экологии, нежели сжигание нефти или угля.

Отмечается, что решение об утверждении плана с условиями и оговорками на основании Закона об энергии (EnWG) охватывает более 600 страниц.

Теперь, для окончательного разрешения на строительство со стороны Германии, необходимо согласие Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии, а также еще четырех федеральных земель, по территории которых должен пройти газопровод.

"Газпром", проектом которого является "Северный поток-2", заявил о намерении начать строительство уже весной 2018 года.

Против проекта активно выступают Украина, Польша и страны Балтии. Возражения имеются также у Дании. В Еврокомиссии продолжается обсуждение проекта. Основным его лоббистом выступает Германия, подчеркивая сугубо экономический характер проекта.

Напомним, "Северный поток-2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд кубометров из РоSSии в Германию через Балтийское море. Предполагается, что маршрут по дну моря, а также точка входа в газотранспортную систему Германии в Грайфсвальде будут те же, что и у первого Nord Stream, запущенного в 2011 году.