СБУ обнаружила незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине

хищение

Сотрудники СБУ во время работы по защите важных объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса выявили и пресекли хищение нефти из нефтепровода в Черниговской области.

Эту новость передает "Час Пик" со ссылкой на Пресс-центр СБ Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса блокировали на Черниговщине хищение сырья из нефтепровода.

Правоохранители установили, что злоумышленники сделали врезку в нефтепровод на одном из участков, принадлежащей ОАО "Укрнафта". Дельцы перекачивали сырье в топливо-заправочные машины и реализовывали на "черном" рынке.

По заключению специалистов, нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного следствия проверяется возможная причастность к сделке должностных лиц различных ведомств.


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