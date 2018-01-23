«Укрзалізниця» перерахувала більше мільярда за метал Ахметова на «прокладки»

ПАТ «Укрзалізниця» та її підприємства в 2017 році замовили чотирьом фірма постачання металевих виробів та сталі на понад 1 млрд грн. Фірми не мають офісів та персоналу, вони постачали продукції метзаводів Рінта Аметова з завищенням цін на 5-12%.

Про це йдеться в розслідуванні Іллі Лукаша для програми «ЦРУ».

Створена наприкінці травня 2017 року компанія «Сота Україна» вже через два тижні після появи виграла на тендерах залізниці одразу 90 млн грн., а за підсумками року вона отримала замовлень на понад 500 млн грн. За даними «Прозорро», економія на тендерах за участі «Сота Україна» склала 1,16%, хоча в середньому цей показник по системі в залежності від групи товарів складає 8-15%, що свідчить про відсутність на цих тендерах реальної конкуренції.

«Сота Україна» є лише посередником в постачанні металу метзаводів Маріуполя, що підконтрольні холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова. Фірма вказала своєю адресою реєстрації офісну будівлю на околиці Києва. Але фірми там не виявилося, і власник нерухомості запевнив, що не підписував договір оренди з «Сота Україна» .

Офіційна власниця «Сота» заперечила бізнес в Україні

В реєстрі також вказано, що ця фірма належить латвійській компанії зі схожою назвою – «Sota-Online Holding». Але її власниця Тетяна Росаніна заявила, що в Україні не має дочірніх підприємств, а також не займається бізнесом з торгівлі металом.

Навесні 2017 року також стало відомо, що на тендерах «Укрзалізниці» з постачання металу для потреб вагоноремонтних заводів почали стабільно вигравати невідомі до того компанії: ТОВ «Українська машинобудівельна техніка», ТОВ «Технорейлгруп» п та ТОВ «Українська великовантажна техніка». За неповний рік ці фірми отримали замовлень залізниці на понад 530 млн грн.

Хоча їх юрдреси вказані в різних містах, але всі їх власники з Кам’янського Дніпропетровської області. Четверо з п’яти цих бізнесменів проживають на околицях міста у звичайних «хрущовках».

Поліція не знайшла за місцем реєстрації в Сумах «Українська машинобудівна техніка», також не працює офіс «Технорейлгруп» в Полтаві.

В Кам’янському розташований «Дніпровський металургійний комбінат», який формально входить до корпорації «ІСД» Сергія Тарути, але керує комбінатом менеджмент холдингу «Метінвест» Ахметова. І саме коли цей менеджмент почав заходити на метзавод в Кам’нському, були створені фірми з засновниками з цього міста і вони почали вигравати тендери «Укрзалізниці».

За даними руху «Залізниця без корупції», завищення цін на тендерах з торгівлі металом заводів «Метінвесту» склало 5-12%.