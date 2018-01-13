Бывшую главу "Приватбанка" обвинили в злоупотреблении служебным положением и финансовой растрате

Бывшую главу

10 января 2018 г. следственный судья Соломенского районного суда г. Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть расследование по делу №760/28858/17, и внести соответствующую запись в Единый реестр досудебных расследований.

Об этом сообщает ubr.ua

Бывший председатель "Приватбанка" Галина Пахачук (на этой неделе ее сменил чех Петр Крумханзл) обвиняется в растрате и злоупотреблении служебным положением по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса.

Согласно заявлению, оказавшемуся в распоряжении UBR.ua, основанием для обвинений послужила акция, которую "Приватбанк" проводил совместно с MasterCard в киевском метро с 15 сентября по 1 декабря 2017 г.: при безналичных оплатах (платежными картами либо NFC смартфонами) госбанк возвращал своим клиентам деньги за часть поездок в подземке.

Напомним, наблюдательный совет "ПриватБанка" 10 января 2018 назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

"В процессе оценки кандидатов на должности в Правлении "ПриватБанка", мы, прежде всего, руководствовались следующими критериями как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт с операционного управления и внедрение инструментов контроля", - говорит Энгин Акчакоча, председатель Наблюдательного совета.

Отметим, что Крумханзл родился в 1966 году и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году. Как известно, в июле 2017 было объявлено, что Наблюдательный совет ПриватБанка выбрала международную рекрутинговую компанию Amrop Executive Search Ukraine с хорошей репутацией, для поиска кандидатов на должности председателя Правления ПриватБанка и его заместителя по финансовым вопросам.




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