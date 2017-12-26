СБУ разблокировала назначение поляка Станчака главой "Укртрансгаза"

"Нафтогаз" утвердил Станчака президентом УТГ еще в августе 2017 года.

СБУ разблокировала назначение поляка Станчака главой "Укртрансгаза"
Павел Станчак
Фото: "Укртрансгаз"

Служба безопасности Украины предоставила Павлу Юзефу Станчаку разрешительные документы, необходимые для работы руководителем ПАО "Укртрансгаз" (УПГ), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"СБУ согласовало. Ожидаем, что на текущей неделе будет подписан контракт [трудовое соглашение со Станчаком]", - отметили в пресс-службе во вторник

"Нафтогаз" утвердил Станчака президентом УТГ еще в августе 2017 года, однако СБУ тогда не оформила ему разрешительные документы, необходимые для начала выполнения обязанностей на этой должности.

В ноябре "Нафтогаз Украины" перевел Станчака на должность вице-президента "Укртрансгаза".

Ранее Станчак работал техническим директором - членом правления PGNiG Technologie S.A. До этого, в 2003-2004 гг., он в PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. После чего работал в должности технического директора - члена правления этой новой компании до 2008 года, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.


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