Sony решила создать компанию по производству электромобилей

Японская корпорация объявила о выходе на новый для себя рынок.

Sony решила создать компанию по производству электромобилей
Фото: filmuonline.ru

Японская корпорация Sony решила создать новое подразделение, которое будет заниматься разработкой и производством электромобилей. Новая компания начнет работу весной 2022 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

Первый прототип электромобиля Sony – седан VISION-S 01 – уже проходит испытания на дорогах общего пользования, а на открывшейся выставке CES 2022 в Лас-Вегасе компания продемонстрировала прототип внедорожника VISION-S 02 собственной разработки.

Фото: #sony#.com

Фото: #sony#.com

Для дальнейшего ускорения и разработки новых предложений по усовершенствованию, Sony решила основать отдельную компанию Sony Mobility Inc., с помощью которой корпорация намерена изучить выход на рынок электромобилей.

"Новая компания будет стремиться использовать технологии искусственного интеллекта и робототехники, помогать создать мир, в котором каждый сможет жить в гармонии с работами", - сказано в пресс-релизе.

Напомним, что в ноябре 2021 года в рамках климатической конференции COP26 более 30 стран мира и ведущие автомобильные производители договорились к 2040 году полностью отказаться от продажи транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.

По прогнозу Electric Vehicle Outlook 2020, к этому времени 58% всех проданных автомобилей в мире будут являться электрическими.

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