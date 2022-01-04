В 2021 году украинцы купили более 103 тысяч новых автомобилей

По данным Укравтопрома, в 2021 году украинцы купили 103,3 тысячи новых автомобилей. Это на 21% больше, чем в 2020 году.

Больше всего автомобилей в Украине в 2021 году продала компания Toyota. В частности, 15 232 новых автомобилей этого бренда в прошлом году были проданы в нашей стране. Лидером среди них стал кроссовер Toyota RAV-4 – 6 066 регистраций.

Второе место по продажам в Украине в 2021 году заняла компания Renault – 13 475 регистраций. Это на 6% больше, чем в 2020 году. Бестселлером этого бренда в нашей стране в прошлом году стал кроссовер Renault Duster – 5 602 регистрации.

Третье место по продажам в Украине в 2021 году заняла компания Kia – 9 138 регистраций. Это на 50% больше, чем в 2020 году. Нужно отметить, что более половины всех продаж компании Kia пришлись на кроссовер Kia Sportage – 7 124 регистраций.

Замыкают пятерку лидеров по продажам в 2021 году в нашей стране компания Skoda (6 172 автомобилей) и Nissan (4 815 автомобилей).

Также в 2021 году по продажам на украинском рынке отличились Hyundai (4797), Chery (4 653), Mitsubishi (4 220), Volkswagen, (4 120) и Suzuki (3 769).

Среди моделей бестселлерами в 2021 году в Украине стали Kia Sportage, Toyota RAV-4, Renault Duster и Nissan Qashqai.

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году подорожают все новые автомобили из Европы.