Volvo хочет превратить в умный AR-дисплей всё лобовое стекло автомобиля

Компания Volvo Cars осуществила инвестиции в стартап Spectralics, специализирующийся на оптических технологиях и средствах обработки изображений. Предполагается, что разработки Spectralics позволят полностью изменить интерфейс взаимодействия водителей с автомобилем.

Источник изображений: Volvo Cars

Израильская компания Spectralics разрабатывает как программное, так и аппаратное обеспечение. Это, в частности, передовые системы визуализации и инновационные оптические решения.

Одна из ключевых технологий стартапа — система Multi-Layered Thin Combiner (MLTC), или многослойный тонкий материал с эффектом дополненной реальности. Данная разработка представляет собой новый тип тонкой оптической «плёнки», применимой к прозрачным поверхностям любых форм и размеров.

Технология MLTC позволяет накладывать изображение на автомобильные стёкла. Теоретически всё лобовое стекло машины может быть превращено в умный дисплей дополненной реальности (AR).

Система позволяет создать проекционный дисплей с широким полем обзора, на котором формируется ощущение перспективы за счёт того, что виртуальные объекты накладываются на реальную среду. Это повышает информативность движения и одновременно обеспечивает безопасное восприятие дороги.

Технология также подходит для внедрения новых средств мониторинга в салоне, создания защищённых от ослепления фронтальных камер и формирования цифровых голографических проекций.



