Танкер Delfi пойдет на металлолом

Продажей судна хотят компенсировать ущерб Администрации морских портов.

Танкер Delfi пойдет на металлолом
Фото: facebook.com/maksymkutsyi

Танкер Delfi, который после аварии в 2019 году одиннадцать месяцев пролежал на мели возле Одессы, будет продан на металлолом для компенсации убытков.

Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий в комментарии "Радио Свобода".

"Решение суда первой инстанции в конце концов оказалось окончательным, поскольку была нарушена процедура апелляции. Поэтому решение о том, что судно Delfi – государственная собственность, вступило в силу. Мы сейчас подаем проект распоряжения, чтобы зафиксировать, что судно находится в сфере управления Министерства инфраструктуры. А далее либо ГП «МТП «Черноморск», либо АМПУ будут заниматься дальнейшей продажей корпуса, скорее всего, на лом», – сообщил Голодницкий.

Ущерб АМПУ от проведения аварийно-спасательных работ оценивается в 2,7 миллионов гривен. Их пытаются взыскать с формального владельца судна компании Mister Drake PC в суде. Также речь идет о необходимости выплатить около 16 тысяч долларов штрафа за разлив нефтепродуктов и загрязняющих веществ из судна.

Напомним, что танкер Delfi почти год пролежал на мели около Одессы. Его удалось поднять только после вмешательства руководства государства в сентябре 2020 года.

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