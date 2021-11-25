Аэропорт "Борисполь" повысит уровень обслуживания пассажиров

В столичном аэропорту "Борисполь" построят новый терминал. Кабинет министров Украины принял решение выделить на увеличение пассажиропотока и улучшение качества обслуживания двести миллионов гривен из государственного бюджета страны.

Аэропорт “Борисполь“ повысит уровень обслуживания пассажиров за 200 миллионов гривен

Согласно решению Кабмина, будет пересмотрен порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете, для пополнения уставного капитала ГП "Международный аэропорт Борисполь". Дополнительных 200 миллионов гривен направят на строительство нового терминального комплекса в городе Борисполь по ул. Киевский шлях, 2/1-А.

Как сообщается в пояснительной записке к постановлению Кабмина, финансирование строительства нового терминала в аэропорту "Борисполь" позволит значительно повысить уровень обслуживания пользователей услуг авиатранспорта, а также увеличит пассажиропоток.

Аэропорт “Борисполь“ повысит уровень обслуживания пассажиров за 200 миллионов гривен

Стоит отметить, что киевский аэропорт "Жуляны" решено закрыть на целый год. Принимать и выпускать рейсы будет воздушная гавань "Борисполь". В таких условиях дополнительный терминал точно не помешает.

Руководство лоукостера Wizz Air уже готово перевести на период реконструкции "Жулян" авиалайнеры в другой аэропорт. При этом, украинцев предупредили, что после завершения строительства новых взлетных полос и терминалов, самолеты вернуться в родную воздушную гавань.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" начались массовые задержания украинцев с поддельными COVID-сертификатами.


Шевченко Лилия, Тудей

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