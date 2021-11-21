Электросамолет Rolls-Royce разогнался до рекордных 623 км/ч

Фото: Rolls-Royce plc

Электрический самолет Rolls-Royce под названием Spirit of Innovation установил рекорд скорости в своем классе.

В пятницу, 19 ноября, компания сообщила, что во время испытаний его смогли разогнать до 623 километра в час. Пока что рекорд скорости среди электрических самолетов массой меньше тонны принадлежит самолету Extra 330 и составляет 337,5 км/ч.

Кроме того, самолет Rolls-Royce установил рекорды скорости еще в нескольких категориях (на дистанциях в 3 и 15 км и скорости набора высоты 3000 метров), но они еще должны получить подтверждение Международной авиационной федерации.

Spirit of Innovation впервые поднялся в воздух в сентябре 2021 года. Он имеет один пропеллер в носовой части, вращающий электродвигатель от компании Yasa мощностью более 500 лошадиных сил.