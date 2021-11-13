На Львовщине микроавтобус съехал в кювет, погибла пассажир

Также получили травмы водитель и еще один пассажир.

Во Львовской области водитель "MERCEDES Sprinter" не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщили местные чрезвычайники, на месте происшествия погибла пассажир.

ДТП произошло утром в субботу, 13 ноября, в с. Лозино Яворивского района.

“К месту происшествия выехали спасатели 60-го государственного пожарно-спасательного поста пос. Ивано-Франковское, а также части специальной пожарной техники аварийно-спасательного отряда специального назначения”, – говорится в сообщении.

Как выяснилось, на месте происшествия в результате ДТП погиб пассажир автомобиля, который находился под перевернутым автомобилем.

Также получили травмы еще водитель и пассажир, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова.

“Пожарно-спасательным отделением проводились работы по поднятию автомобиля с помощью гидравлического домкрата и высвобождению тела погибшей из-под автомобиля. К ликвидации последствий аварии привлекли 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники”, – добавили в ГСЧС.

Напомним, водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который 11 ноября сбил двоих детей на проспекте Науки в Харькове, взяли под стражу на два месяца с альтернативой залога в сумме 340 тысяч гривен.

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