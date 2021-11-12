Во Львовской области усилят ограничения пассажирских перевозок

Новые правила будут действовать с 22 ноября.

Во Львовской области усилят ограничения пассажирских перевозок
Фото: Олександр Рудоманов

Львовская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о введении новых ограничений на перевозку пассажиров на внутриобластных маршрутах с 22 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По данным прессслужбы, пассажиры на автомобильном и железнодорожном транспорте смогут перемещаться внутри области только при наличии сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, международного сертификата о получении первой дозы вакцины (желтый сертификат) или второй дозой (зеленый сертификат) или подтверждения, что человек переболел коронавирусом.

Эти ограничения не распространяются на лиц, не достигших 18 лет, а также на перевозку в легковых автомобилях, служебном транспорте предприятий и учреждений в пределах мест для сидения и только по маршруту, о котором проинформирована полиция.

"В области наблюдаем сложную эпидситуацию, которая в ближайшее время не улучшится. Увеличивается показатель госпитализации больных коронавирусом, занято уже более 60% койкомест в больницах. Львовская область нуждается в новых карантинных ограничениях в связи с этими негативными показателями", - цитируют в сообщении слова руководительницы Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Натальи Тимко.

Напомним, Кабинет Министров 11 октября ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности.

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