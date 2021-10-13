Украинцы в сентябре купили рекордное количество новых электрокаров

В прошлом месяце свои первые регистрационные номера в Украине получили 145 новых и 748 подержанных автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). В сентябре 2021 установлен рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца, сообщает Укравтопром.

Украинцы в сентябре купили рекордное количество новых электрокаров
Фото: hevcars.com.ua

Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе текущего года, когда украинские номера получили 144 новых BEV.

По сравнению с прошлогодним показателем сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в два с половиной раза, а на машины с пробегом — на 18 процентов.

Какие авто выбирают украинцы

Самым популярным электрокаром среди новых авто стал Nissan Leaf. В сентябре украинскую регистрацию получили 28 новых лифов.

Второй результат показал Hyundai Ioniq — 12 регистрации.

Третьим по популярности стал электрический Nissan Sylphy, за это электромобиль своими кошельками проголосовали 11 покупателей.

На четвертом месте сразу два автомобиля: JAC iEVS4 и Porshe Taycan, в зачете которых по 10 регистраций.

Замыкают Топ-5 сентябрьского рынке новых электромобилей также две модели: BMW i3 и Mercedes EQC, в активе каждой по 9 регистраций.

Самые популярные б/у электромобили

  • Самым популярным электромобилем с пробегом остается Nissan Leaf. В сентябре 174 б/у авто этой модели пополнили украинский автопарк.

  • На втором месте Tesla Model 3 — 95 регистраций.

  • Третье место в Renault Zoe — 48 регистраций.

  • Четвертым по популярности стал VW e-Golf — 39 шт.

  • Также в пятерку лидеров попал Chevrolet Bolt, за месяц 37 применяемых электромобилей этой модели получили свои первые украинские номера.

Всего за девять месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли почти 6,1 тыс.ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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