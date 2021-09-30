В Китае начинаются продажи электромобиля за 3 100 долларов

В Китае в ближайшее время начнутся продажи нового небольшого электромобиля Wuling NanoEV. Он будет стоить всего около 3 100 долларов, в пересчете на американскую валюту.

Wuling NanoEV создан на базе электрокара Baojun E200. Это сразу заметно даже по их дизайну. В этом нет ничего удивительного, ведь Wuling и Baojun связаны между собой в совместном предприятии (кстати, доля в этом совместном предприятии есть у американского концерна General Motors).

Длина этого электромобиля составляет всего 2497 мм, ширина - 1526 мм, высота - 1616 мм, а колесная база - 1600 мм. При этом радиус поворота 3,8 м. Это будет маневренный городской автомобиль.

Утверждается, что запас хода у NanoEV достигает 305 км. Однако, источники говорят, что более реальная цифра – 200 км. Батарею можно подзаряжать от бытовой розетки. Также есть возможность при помощи зарядного устройства на 6,6 кВт подзарядить батарею за 4,5 часа.

Кузов этого электрокара построен на высокопрочной стальной раме. Есть передние подушки безопасности, задние датчики парковки, система помощи при движении с холма и другие технологии.

Сколько точно будет стоить Wuling NanoEV – пока официально не известно. По слухам, за него покупателям нужно будет заплатить около 3 100 долларов.

Напомним, ранее стало известно, что в Китае начались продажи нового электрического кроссовера Geometry EX3. В базовой комплектации он стоит 9 200 долларов.