Робомобили Waymo преодолели более 32 млн км по дорогам общего пользования

Хотя другие компании, работающие над системами автономного вождения, привлекают больше внимания, чем Waymo, она продолжает усердно заниматься развитием своей технологии. Дочерняя компания Alphabet только что представила обновлённую информацию о своём AI Driver, а также поделилась результатами тестов самоуправляемых автомобилей.

Робомобили Waymo преодолели более 32 млн км по дорогам общего пользования

engadget.com

По словам Waymo, благодаря обширному набору сенсоров, камер и датчиков LiDAR, её система автономного вождения способна обнаруживать небольшие объекты и движения на расстоянии, например, открывающуюся дверь автомобиля из которой выходит человек. Компания также говорит, что AI Driver может распознавать пар, исходящий из служебных люков, и проезжать сквозь него, а также понимать разницу между знаком остановки и его отражением.

Waymo тестирует свои робомобили в Сан-Франциско с 2009 года. По сегодняшний день они прошли более 32 миллионов километров по дорогам общего пользования и не менее 32 миллиардов километров в симуляциях. Из-за обилия узких улиц, резких перепадов высоты и перекрёстков на вершинах холмов, Сан-Франциско — непростой город для вождения, что делает его эффективным испытательным полигоном для самоуправляемых автомобилей.

Waymo заявляет, что её продвинутый искусственный интеллект способен распознавать и адаптироваться к местному стилю вождения. Например, в Сан-Франциско, где люди ездят немного медленнее, поднимаясь по крутым склонам, автомобили с системой Waymo подстраиваются под поведение транспортного потока.

Полностью автономные системы вождения, вероятно, укрепятся на рынке уже через несколько лет. Waymo делает уверенные шаги к тому, чтобы стать одним из лидеров этого рынка.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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