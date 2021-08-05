Украинцы возмутились «переливом» топлива на заправках

Украинские автолюбители регулярно выражают недовольство тем, что на заправках в баки их машин заливают топлива больше, чем предусмотрено характеристиками ТС. Практически все они сходятся во мнении о том, что причиной тому является обман со стороны заправщиков.

Впрочем, как выяснилось, «перелив» горючего является нормой. Почему нет смысла ругаться на АЗС в подобных случаях – рассказывает издание «Новости и Факты» .

В качестве вводной используем видеоролик , вызвавший немалый ажиотаж в «Фейсбуке». На нём возмущённый водитель высказывает претензии сотрудникам известной в Украине сети АЗС – мол, количество топлива, заправленного в его автомобиль, значительно превышает заявленный производителем объём бака.

Мужчина недоумевает и отказывается верить в то, что в 45-литровый бак его машины вошло 54 литра. И это с учётом того, что в баке на момент приезда на заправку ещё было горючее. Не находя понимания у работников АЗС, водитель требует вызвать полицию.

Ролик быстро набрал популярность и сотни комментариев, в которых пользователи пишут, что тоже сталкивались с похожими ситуациями на многих заправках. Люди рассказывают, что подобные случаи происходят не только в нашей стране, но и за рубежом, например, в Германии, Польше , Литве, Латвии, Испании и других.

Больше топлива — это нормально

В одной из известных украинских АЗС поделились историей о том, как некоторое время назад к ним поступила претензия от недовольного клиента, пожаловавшегося на то, что его в его «Шкоду Фабию» с 40-литровым баком заправили без малого 60 литров топлива. В рамках разбирательств был сделан запрос в компанию Skoda, чьи представители сообщили, что реальный объём бака на 20 процентов превышает номинальный.

Подобный случай происходил и с представителями общественной организации « Киев Автомобильный». Они обратились на горячую линию АЗС и оставили жалобу, а спустя несколько дней получили официальный ответ от представительства компании BMW, в котором говорилось том, что автомобиль может принять больше горючего, чем заявленный производителем объём бака.

Подробно ситуацию с «переливом» топлива на заправках изучали журналисты издания «Информатор Днепр», посвятившие этому видео «Почему в бак помещается больше топлива, чем его номинальный объем», которое мы предлагаем к ознакомлению.