В результате тройного ДТП на Львовщине погиб ребенок, еще двое травмированы

От удара "Дэу" разорвало пополам.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Один ребенок погиб, еще двое детей, а также двое взрослых травмированы в результате тройного ДТП на Львовщине с участием двух легковых автомобилей и грузовика.

Водителя, который спровоцировал аварию, задержали, информирует пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что около 17:30 19 июля в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп возле села Солонка произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Ауди", 37-летний львовянин, совершая обгон в неположенном месте, совершил столкновение с автопоездом ДАФ, в результате чего грузовик выехал на встречную полосу, где его водитель совершил столкновение с легковым автомобилем "Дэу".

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"В результате столкновения 2-летняя девочка, пассажирка «Дэу», получила травмы, от которых погибла на месте происшествия. Еще двое детей, мальчики в возрасте 4 и 12 лет, которые находились в этом же автомобиле, а также еще двое пассажиров, личности которых устанавливаются, с телесными повреждениями доставлены в больницу, их диагнозы уточняются", - сообщают в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, вчера пять человек погибли, еще трое госпитализированы в результате ДТП с грузовиком в оккупированном Крыму.

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