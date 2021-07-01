В Запорожье пилон вантового моста соединили с левым берегом Днепра

Это третья из шести секций, из которых состоит здание моста.

Строители вантового моста в Запорожье, который возводится по программе президента Владимира Зеленского «Большое строительство», соединили пилон моста с левым берегом Днепра.

Об этом сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook, отметив, что это важный этап в строительстве всего ансамбля запорожских мостов.

Секция, установленная с помощью плавучего крана LK-800, весит 685 тонн. Это третья из шести секций, из которых состоит здание моста.

Теперь на очереди у мостостроителей монтаж пролета от пилона в сторону острова Хортица. Для этого они сначала смонтируют временную опору, а затем - новую секцию, которая сейчас уже собрана и ждет в районе Кривой бухты.

Запорожский мост представляет собой 9-километровый ансамбль искусственных инженерных сооружений, сложность которых продиктована рельефом города. Он содержит шесть развязок из 27 сооружений и два внеклассовых моста, одним из которых является вантовый мост. Еще один внеклассовый мост - балочный, движение по которому было открыто в декабре 2020 года.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко ранее анонсировал восстановление и строительство в 2021 году 245 искусственных сооружений, включая мосты.

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