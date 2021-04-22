Эксклюзивный внедорожник оценили в $400 000

Наверняка многие из вас даже не слышали о нем, однако он существует. Всего было выпущено 21 экземпляр, и один из них выставили на продажу. Что в нем такого особого? Прежде всего, это гигантский внедорожник в роскошным интерьером и сидушками из крокодиловой кожи.

В основе казахстанского внедорожник лежит Ford F-150 2020 года с 650-сильным мотором, пишет «ТопЖыр». Напомним, 150-й это пикап, поэтому казахские мастера из EXC Motors доделали багажное отделение, а также заменили оптику и кардинально переработали экстерьер. Что получилось в итоге? Страшилище, которым можно детей пугать… хотя, может, в этом его и шарм.

Кроме того, тюнеры «лифтанули» его и поставили 22-дюймовые колесные диски. Внутри – дополнительный диван, два раздельных VIP-кресла и всё это в крокодиловой коже. Благодаря увеличенному размеру автомобиля, пространство для ног задних пассажиров удалось увеличить до 1-го метра.

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