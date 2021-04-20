Китайский электромобиль за $4400 сделали еще лучше

На автосалоне в Шанхае показали новый бюджетный электрический кабриолет Wuling Hong Guang MINI EV, который создан американским концерном General Motors и китайской компанией SAIC. Он будет стоить всего около 4 400 долларов.

Китайский электромобиль за $4400 сделали еще лучше

MINI EV Cabrio очень маленький, очень симпатичный и очень дешевый. В продаже этот электрокар появится в Китае в 2022 году. Сколько он будет стоить – точно не известно. Стандартный электромобиль Hong Guang Mini EV сейчас в Поднебесной продается в базовой комплектации от 4 400 долларов. Конечно, версия в кузове кабриолет будет дороже, но немного.

В прошлом месяце дебютировал Hong Guang MINI EV Macaron. Его цена – от 5 775 до 6 700 долларов.

Китайский электромобиль за $4400 сделали еще лучше

В салоне кабриолета есть двухспицевый руль с усилителем, два сенсорных дисплея и дуги безопасности за сиденьями. Он получил антиблокировочную систему, систему распознавания пешеходов, парктроник и стояночный тормоз.

Стандартный MINI EV оснащается электромотором мощностью 27 л.с. Его максимальная скорость достигает 103 км/ч. Запас хода – около 170 км. У кабриолета тоже будут примерно такие же показатели.

Китайский электромобиль за $4400 сделали еще лучше

Ранее стало известно, что General Motors начал продавать в Китае бюджетный аналог Skoda Octavia.


Максимов Віталій, Тудей

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