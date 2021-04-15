Слияние с компанией-«пустышкой». Конкурент Uber выйдет на биржу при оценке в $39,4 миллиарда

Сингапурский сервис такси и доставки Grab выйдет на биржу путем слияния с компанией-«пустышкой» при оценке в $39,4 млрд. Компания планирует привлечь до $4,5 млрд. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на Fast Company.

Фото: inventure.com.ua

Компания Grab сообщила, что объединится со специальной компанией без активов Altimeter Growth Corporation, акции которой уже торгуются на Nasdaq. Точная дата листинга неизвестна, но Grab заявляет, что выйдет на биржу в «ближайшие месяцы».

Сервис планирует привлечь $4,5 млрд после выхода на биржу. Размещение Grab станет крупнейшим среди компаний из Юго-Восточной Азии.

Что известно о Grab

Grab был основан в 2012 году и развивает сервис такси и доставки еды. Сервис — крупнейший в Юго-Восточной Азии и работает в Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме, Малайзии, Камбодже, Индонезии и Филиппинах.

В Grab более 187 млн пользователей в более чем 350 городах восьми стран.

Среди инвесторов сервиса — SoftBank, Microsoft , Toyota и Hyundai Motor. Выручка компании выросла во время пандемии и составила $12,5 млрд.

Что такое SPAC-компании

SPAC (special purpose acquisition company) — это специальные технические компании для слияния, которые торгуются на бирже. Они не имеют ни активов, ни истории деятельности, ни бизнес-плана — это фактически пустышки. SPAC собирает деньги у инвесторов и обещает заключить соглашение с реальной частной компанией.

Компания с реальным бизнесом впоследствии занимает место SPAC на бирже. Благодаря такой процедуре стартапы могут выйти на биржу по упрощенной схеме, минуя процедуру классического IPO. Как правило, SPAC ищет частную компанию около двух лет. Если за это время выгодную сделку найти не удается, SPAC возвращает деньги инвесторам.

Одной из самых известных компаний, вышедших на биржу с помощью SPAC, стала космическая фирма Ричарда Брэнсона Virgin Galactic, которая начала торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2019 году.